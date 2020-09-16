В Кремле призвали ЕС не политизировать тему «Северного потока — 2»

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Москва призывает западных партнёров не политизировать ситуацию вокруг газопровода «Северный поток — 2», заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
В Кремле призвали ЕС не политизировать тему «Северного потока — 2»
  • Reuters

«Что касается упоминаний газопровода, то, наверное, надо прекратить упоминать его в контексте какой-либо политизации», — сказал представитель Кремля журналистам.

Он подчеркнул, что это коммерческий проект, который отвечает интересам как России, так и стран Евросоюза, в первую очередь Германии.

Ранее, как передаёт РИА Новости, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что любое разрешение ситуации с СП-2 не поменяет «модель поведения» России на международной арене.

В начале сентября в Госдепартаменте отмечали, что ФРГ пора пересмотреть своё отношение к «Северному потоку — 2».

Российский МИД выступил с призывом не выдвигать ультиматумы по данному вопросу.

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