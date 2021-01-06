«Академик Черский» прибыл к месту строительства «Северного потока — 2»

Судно-трубоукладчик «Академик Черский» вернулось к недостроенному участку газопровода «Северный поток — 2», передаёт РИА Новости со ссылкой на данные глобальной системы позиционирования судов MarineTraffic.

В начале декабря трубоукладчик провёл несколько дней недалеко от датского острова Борнхольм, где находится незавершённый отрезок «Северного потока — 2». Затем он встал на рейд Куршской косы неподалёку от Калининграда.

В конце месяца Nord Stream 2 сообщила, что работы по укладке в исключительной экономической зоне ФРГ завершены.

Укладку труб в водах Дании планируется начать с 15 января и задействовать для этого судно «Фортуна».

Вице-премьер России Александр Новак выразил уверенность, что проект будет реализован с учётом поддержки со стороны европейских стран и компаний.