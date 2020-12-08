«Академик Черский» покинул место достройки «Северного потока — 2»

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Судно-трубоукладчик «Академик Черский» покинуло место строительства участка газопровода «Северный поток — 2». Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на данные глобальной системы позиционирования судов MarineTraffic.
«Академик Черский» покинул место достройки «Северного потока — 2»
  • © РИА Новости / Михаил Голенков

Отмечается, что судно с 5 декабря находилось рядом с недостроенным участком газопровода — ниже датского острова Борнхольм возле территориальных вод Польши. 

При этом 7 декабря около 23:05 «Академик Черский» развернулся на северо-восток.

Ранее Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии Германии подтвердило согласование укладки «Северного потока — 2» в немецких водах на декабрь. 

В ведомстве сообщали, что работы будет вести судно «Академик Черский».

5 декабря Федеральное морское и гидрографические агентство Германии в навигационном предупреждении сообщило, что укладывать трубы в рамках немецкого участка подводного газопровода «Северный поток — 2» будет баржа «Фортуна».

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