«Академик Черский» покинул место достройки «Северного потока — 2»
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Отмечается, что судно с 5 декабря находилось рядом с недостроенным участком газопровода — ниже датского острова Борнхольм возле территориальных вод Польши.
При этом 7 декабря около 23:05 «Академик Черский» развернулся на северо-восток.
Ранее Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии Германии подтвердило согласование укладки «Северного потока — 2» в немецких водах на декабрь.
В ведомстве сообщали, что работы будет вести судно «Академик Черский».
5 декабря Федеральное морское и гидрографические агентство Германии в навигационном предупреждении сообщило, что укладывать трубы в рамках немецкого участка подводного газопровода «Северный поток — 2» будет баржа «Фортуна».