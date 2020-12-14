Мишустин одобрил изменение налогового соглашения с Люксембургом

Премьер-министр России Михаил Мишустин одобрил внесение на ратификацию в Госдуму протокола об изменении соглашения о двойном налогообложении с Люксембургом, сообщили в пресс-службе правительства.

«В ближайшее время проект федерального закона о ратификации протокола будет внесён в Госдуму. После одобрения нижней палаты парламента его рассмотрит Совет Федерации и утвердит президент», — говорится в сообщении.

Протокол о внесении изменений в налоговое соглашение с Люксембургом, подписанный в начале ноября 2020 года, предусматривает повышение ставки налога у источника до 15% в отношении дивидендов и процентов.

Ранее в Минфине сообщили, что Москва готова ещё два месяца искать компромисс с Нидерландами по налоговому соглашению.

В конце марта президент России Владимир Путин распорядился повысить налог за перевод дивидендов и процентов на зарубежные счета до 15% с 2021 года.

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