Россия и Мальта согласовали повышение налога на дивиденды

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Россия и Мальта договорились о повышении ставки налога на дивиденды и проценты до 15%.
Россия и Мальта согласовали повышение налога на дивиденды
  • РИА Новости

«13 августа 2020 года компетентные органы Российской Федерации и Мальты согласовали проект протокола о внесении изменений в Конвенцию между правительством Российской Федерации и правительством Мальты об избежании двойного налогообложения и о предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы», — говорится в сообщении Минфина России.

Отмечается, что органы договорились о повышении ставки налога у источника на доходы в виде дивидендов и процентов до 15% с исключениями в отношении ограниченного списка институциональных инвестиций.

Ранее замглавы Минфина России Алексей Сазанов рассказал о переговорах с Мальтой и Люксембургом по пересмотру налоговых соглашений.

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