Минфин сообщил о переговорах с Мальтой по налоговым соглашениям

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Замглавы Минфина России Алексей Сазанов рассказал о переговорах с Мальтой и Люксембургом по пересмотру налоговых соглашений.
Минфин сообщил о переговорах с Мальтой по налоговым соглашениям
  • © Владимир Баранов
  • РИА Новости

Он сообщил, что Мальта и Люксембург «в целом согласились на предлагаемые российской стороной условия».

«Сейчас уже нет необходимости в денонсации соглашения об избежании двойного налогообложения (СИДН) с Мальтой», — цитирует ТАСС Сазанова.

Он добавил, что «переговоры с Мальтой и Люксембургом будут оперативно завершены после окончания переговоров с Кипром».

Также Сазанов сообщил, что российская сторона в ходе переговоров с Кипром 10—11 августа повторно предложит пересмотреть ставки налога на проценты и дивиденды до 15%.

Ранее в Минфине России заявили о начале процедуры денонсации соглашения об избежании двойного налогообложения с Кипром.

В марте президент России Владимир Путин заявил, что все выплаты доходов в виде процентов и дивидендов, уходящие за рубеж, в офшорные юрисдикции, должны облагаться адекватным налогом — не менее 15%. Глава государства поручил скорректировать соглашения с некоторыми странами.

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