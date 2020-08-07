Минфин сообщил о переговорах с Мальтой по налоговым соглашениям
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- РИА Новости
Он сообщил, что Мальта и Люксембург «в целом согласились на предлагаемые российской стороной условия».
«Сейчас уже нет необходимости в денонсации соглашения об избежании двойного налогообложения (СИДН) с Мальтой», — цитирует ТАСС Сазанова.
Он добавил, что «переговоры с Мальтой и Люксембургом будут оперативно завершены после окончания переговоров с Кипром».
Также Сазанов сообщил, что российская сторона в ходе переговоров с Кипром 10—11 августа повторно предложит пересмотреть ставки налога на проценты и дивиденды до 15%.
Ранее в Минфине России заявили о начале процедуры денонсации соглашения об избежании двойного налогообложения с Кипром.
В марте президент России Владимир Путин заявил, что все выплаты доходов в виде процентов и дивидендов, уходящие за рубеж, в офшорные юрисдикции, должны облагаться адекватным налогом — не менее 15%. Глава государства поручил скорректировать соглашения с некоторыми странами.