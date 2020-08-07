Россия повторно предложит Кипру пересмотреть налог на дивиденды

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Российская сторона в ходе переговоров с Кипром 10—11 августа повторно предложит пересмотреть ставки налога на проценты и дивиденды до 15%.
Россия повторно предложит Кипру пересмотреть налог на дивиденды
  • Кипр. Архивное фото / © Борис Бабанов
  • РИА Новости

Об этом заявил статс-секретарь — замминистра финансов России Алексей Сазанов.

По его словам, российская сторона согласилась провести раунд переговоров с Кипром в Москве 10—11 августа.

«Коллегам с Кипра будет ещё раз предложено согласиться на пересмотр ставок налога у источника в отношении процентов и дивидендов до уровня 15% с учетом отдельных изъятий в отношении институциональных инвестиций», — отметил Сазанов.

Ранее в Минфине России заявили о начале процедуры денонсации соглашения об избежании двойного налогообложения с Кипром.

В марте президент России Владимир Путин заявил, что все выплаты доходов в виде процентов и дивидендов, уходящие за рубеж, в офшорные юрисдикции, должны облагаться адекватным налогом — не менее 15%. Глава государства поручил скорректировать соглашения с некоторыми странами.

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