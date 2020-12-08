Россия готова искать компромисс с Нидерландами по налоговому соглашению

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Пресс-служба Минфина России сообщила, что Москва готова ещё два месяца искать компромисс с Нидерландами по налоговому соглашению.
Россия готова искать компромисс с Нидерландами по налоговому соглашению
  • © РИА Новости / Кирилл Каллиников

«Сейчас уже запущен процесс денонсации. Последнее предложение, которое мы получали от голландской стороны, не позволяло прийти к компромиссу, так как подразумевало сохранение каналов вывода доходов из России с минимальными налоговыми последствиями в отношении отдельных субъектов экономической деятельности без реального экономического присутствия в Нидерландах», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы российского кабмина.

Отмечается, что процесс подготовки законопроекта о денонсации до его внесения в Госдуму займёт два месяца, в течение этого срока переговоры могут продолжаться.

4 декабря сообщалось, что Минфин России начал разработку законопроекта о денонсации налогового соглашения с Нидерландами. Документ опубликован на портале проектов нормативных актов.

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