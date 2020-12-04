Россия откажется от налогового соглашения с Нидерландами

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Минфин России начал разработку законопроекта о денонсации налогового соглашения с Нидерландами. Документ опубликован на портале проектов нормативных актов.
Россия откажется от налогового соглашения с Нидерландами
  • © РИА Новости / Кирилл Каллиников

Как отмечается, цель инициативы — «установление режима налогообложения у источника по ставкам, предусмотренным Налоговым кодексом Российской Федерации, доходов в виде дивидендов и процентов, выплачиваемых, по сути, российским бенефициарам через юрисдикцию, в которой расположены компании, самостоятельно не распоряжающиеся указанными доходами и через которые такие доходы проходят транзитом».

Планируемый срок вступления в силу — март 2021 года.

В сентябре министр финансов Антон Силуанов заявил, что переговоры о пересмотре договора между двумя странами идут сложно.

В конце марта президент Владимир Путин распорядился повысить налог за перевод дивидендов и процентов на зарубежные счета до 15% со следующего года.

Это требует корректировки соглашений об избежании двойного налогообложения. 

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