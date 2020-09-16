Силуанов рассказал о переговорах с Нидерландами о налоговом соглашении
- РИА Новости
«Сложно идут переговоры с Нидерландами, они так немного подупёрлись, но у нас всегда есть право в одностороннем порядке денонсировать это соглашение», — заявил Силуанов.
Он считает, что эта работа будет доведена до конца в текущем году.
Также Силуанов сообщил, что Россия пока не направляла предложения Швейцарии и Гонконгу о пересмотре соглашения.
Ранее Россия и Кипр подписали протокол об изменении налогового соглашения между странами.
Также сообщалось, что Россия пересмотрит условия налогового соглашения с Мальтой.