Силуанов рассказал о переговорах с Нидерландами о налоговом соглашении

Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что переговоры о пересмотре налогового соглашения России с Нидерландами идут сложно. Об этом сообщило РИА Новости.

«Сложно идут переговоры с Нидерландами, они так немного подупёрлись, но у нас всегда есть право в одностороннем порядке денонсировать это соглашение», — заявил Силуанов.

Он считает, что эта работа будет доведена до конца в текущем году.

Также Силуанов сообщил, что Россия пока не направляла предложения Швейцарии и Гонконгу о пересмотре соглашения.

Ранее Россия и Кипр подписали протокол об изменении налогового соглашения между странами.

Также сообщалось, что Россия пересмотрит условия налогового соглашения с Мальтой.