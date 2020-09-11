Россия и Мальта пересмотрят условия налогового соглашения

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Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение об утверждении проекта протокола относительно внесения изменений в Конвенцию об избежании двойного налогообложения с Мальтой.
Россия и Мальта пересмотрят условия налогового соглашения
  • Pixabay

Об этом информирует пресс-служба кабмина.

«Корректировки касаются увеличения налога у источника в отношении дивидендов и процентов до 15%», — заявили в правительстве. 

Протокол определяет перечень исключений, согласно которым «в отношении доходов в виде дивидендов и процентов будет применяться льготный режим, устанавливающий ставку налога в размере 5%».

В сообщении говорится, что исключения будут действовать для институциональных инвестиций и публичных компаний, «не менее 15% акций которых находятся в свободном обращении, и владеющих не менее 15% капитала компании, выплачивающей указанные доходы, в течение года».

Отмечается, что Министерству финансов поручено провести переговоры с Мальтой и обеспечить подписание соответствующего протокола.

Ранее Россия и Кипр подписали протокол об изменении налогового соглашения между странами.

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