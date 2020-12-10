Россия вводит заградительные пошлины на экспорт подсолнечника

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Правительство России с 9 января вводит заградительные пошлины на экспорт подсолнечника и рапса, чтобы сдержать рост цен.
Россия вводит заградительные пошлины на экспорт подсолнечника
  • Pixabay

«Экспортная пошлина на семена подсолнечника и рапса повышена до 30% от таможенной стоимости вывозимой продукции, её нижняя планка устанавливается на уровне €165 за 1000 кг... Такая мера вводится на период с 9 января по 30 июня 2021 года», — говорится в сообщении на сайте правительства.

Решение распространяется на продукцию, вывозимую из России за пределы таможенного союза. Ранее экспортные пошлины на эти виды товаров составляли 6,5% от таможенной стоимости.

9 декабря президент России Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам заявил, что рост цен на базовые продукты питания не связан с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19.

10 декабря премьер-министр России Михаил Мишустин дал ряд поручений правительству в связи с ростом цен на продукты питания.

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