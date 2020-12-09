Минсельхоз не ожидает дефицита помидоров в России

Минсельхоз России не ожидает дефицита томатов на внутреннем рынке в связи с введением запрета на поставку этой продукции из ряда стран.

«Минсельхоз не ожидает дефицита томатов на внутреннем рынке. Урожай овощей в 2020 году по планам превысит 14 млн т. При этом в зимних теплицах ожидается абсолютный рекорд — 1,3 млн т. Необходимые объёмы импорта могут быть обеспечены за счёт поставок из других государств», — приводит ТАСС слова представителя министерства.

В министерстве добавили, что в последние годы наблюдается устойчивое снижение импорта помидоров в Россию.

Ранее Россельхознадзор заявил об ограничении ввоза томатов из Азербайджана, ряда регионов Узбекистана, Армении и Турции.