Минсельхоз не ожидает дефицита помидоров в России

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Минсельхоз России не ожидает дефицита томатов на внутреннем рынке в связи с введением запрета на поставку этой продукции из ряда стран.
Минсельхоз не ожидает дефицита помидоров в России
  • © РИА Новости / Екатерина Лызлова

«Минсельхоз не ожидает дефицита томатов на внутреннем рынке. Урожай овощей в 2020 году по планам превысит 14 млн т. При этом в зимних теплицах ожидается абсолютный рекорд — 1,3 млн т. Необходимые объёмы импорта могут быть обеспечены за счёт поставок из других государств», — приводит ТАСС слова представителя министерства.

В министерстве добавили, что в последние годы наблюдается устойчивое снижение импорта помидоров в Россию. 

Ранее Россельхознадзор заявил об ограничении ввоза томатов из Азербайджана, ряда регионов Узбекистана, Армении и Турции.

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