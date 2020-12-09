Россельхознадзор обеспокоен поставками заражённых томатов из Турции

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Россельхознадзор обеспокоен системным характером поставок заражённых томатов из Турции. Служба сообщила, что может рассмотреть вопрос о запрете на импорт в Россию продукции ещё из двух провинций страны — Трабзон и Хатай.
Россельхознадзор обеспокоен поставками заражённых томатов из Турции
  • Reuters

«Россельхознадзор обеспокоен системным характером поставок заражённых томатов из Турции. При проведении карантинного фитосанитарного контроля в томатах свежих, поступающих из Турецкой Республики, систематически выявляются карантинные для стран — членов ЕАЭС объекты», — приводит РИА Новости сообщение ведомства.

Отмечается, что поставки заражённой продукции осуществляются преимущественно из провинций Анталья и Измир. Россельхознадзор ранее сообщил о введении с 11 декабря запрета на ввоз томатов и перца, произведённых или экспортируемых из этих провинций.

Также Россельхознадзор сообщил, что может рассмотреть вопрос о запрете на импорт в Россию продукции ещё из двух провинций страны — Трабзон и Хатай.

Ранее сообщалось, что Россельхознадзор запрещает поставку томатов и яблок из Азербайджана с 10 декабря. Также Россельхознадзор с 14 декабря запрещает ввоз в Россию томатов и перцев из Армавирской области Армении.

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