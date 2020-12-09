Россия с 14 декабря запрещает импорт томатов из одной области Армении

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Россельхознадзор с 14 декабря запрещает ввоз в Россию томатов и перцев из Армавирской области Армении.
Россия с 14 декабря запрещает импорт томатов из одной области Армении
  • Reuters

Как говорится на сайте ведомства, данный шаг связан с обнаружением в овощах из данного региона вируса мозаики пепино.

«Россельхознадзор считает необходимым с 14 декабря 2020 года запретить ввоз в Россию томатов и перцев, экспортируемых и/или произведённых в Армавирской области Республики Армения, в целях предотвращения заноса Pepino mosaic virus и его распространения на территории Российской Федерации», — говорится в заявлении.

Уточняется, что данный вирус может нанести российскому овощеводству значительный урон. В результате заражения данным вирусом плоды различных овощей теряют товарные качества. В частности, овощи становятся меньше, созревают неравномерно и на плодах начинается развитие мраморности и пятнистости.

Ранее сообщалось, что Россельхознадзор запрещает поставку томатов и яблок из Азербайджана с 10 декабря.

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