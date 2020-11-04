«Газпром» обжаловал штраф Польши по делу «Северного потока — 2»

«Газпром» подал апелляционную жалобу на решение антимонопольного органа Польши UOKiK, который наложил на компанию штраф в размере €6,5 млрд, сообщила пресс-служба холдинга.

Как передаёт ТАСС, апелляция подана в польский суд по защите конкуренции и потребителей.

«Компания принципиально не согласна с позицией UOKiK и решением о наложении штрафа в размере около €6,5 млрд», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что польское Управление по охране конкуренции и потребителей (UOKiK) приняло решение оштрафовать «Газпром» и сотрудничающие с ним пять европейских компаний по строительству «Северного потока — 2». UOKiK требует, чтобы они расторгли партнёрский договор.

Австрийская OMV заявила о намерении обжаловать требование.

Как подчеркнули в МИД России, речь идёт об очередной политически мотивированной попытке давления на российского газового экспортёра, долгие годы надёжно снабжавшего природным газом европейских потребителей.