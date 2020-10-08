Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала решение Польши оштрафовать «Газпром» и сотрудничающие с ним по строительству «Северного потока — 2» пять европейских компаний на $7,6 млрд и $100 млн соответственно.

Она отметила, что «очевидно, речь идёт об очередной политически мотивированной попытке давления на российского газового экспортёра, долгие годы надёжно снабжавшего природным газом европейских потребителей».

«Мы нисколько не удивлены стараниями Варшавы с помощью сомнительных методов, включая использование мер, явно не соответствующих юрисдикции польских ведомств, затормозить строительство газопровода «Северный поток — 2», — цитирует ТАСС Захарову.

Она заявила, что «за решением Управления по охране конкуренции и потребителей стоит намерение в угоду Вашингтону, очевидно, воплотить идею создания альтернативного газового хаба для перепродажи американского сжиженного природного газа в страны Восточной Европы».

Представитель МИД добавила, что Варшава «полностью игнорирует принципы добросовестной конкуренции, интересы европейских потребителей, по существу подрывая европейскую энергетическую и, кстати, экологическую безопасность».

Ранее польское Управление по охране конкуренции и потребителей (UOKiK) приняло решение оштрафовать «Газпром» и сотрудничающие с ним пять европейских компаний по строительству «Северного потока — 2».

Также сообщалось, что «Газпром» принципиально не согласен с позицией польского регулятора и решением о штрафе в размере $7,6 млрд, будет его обжаловать.