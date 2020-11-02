OMV обжалует требование регулятора Польши по «Северному потоку — 2»

Австрийская компания OMV намерена обжаловать требование регулятора Польши разорвать соглашение по «Северному потоку — 2».

Об этом РИА Новости заявили в компании.

«OMV подаст апелляцию на это решение, настаивая на том, что это решение не имеет под собой каких-либо правовых оснований», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что польское Управление по охране конкуренции и потребителей (UOKiK) приняло решение оштрафовать «Газпром» и сотрудничающие с ним пять европейских компаний по строительству «Северного потока — 2». UOKiK требует, чтобы они расторгли партнёрский договор.