OMV обжалует требование регулятора Польши по «Северному потоку — 2»
Об этом РИА Новости заявили в компании.
«OMV подаст апелляцию на это решение, настаивая на том, что это решение не имеет под собой каких-либо правовых оснований», — говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что польское Управление по охране конкуренции и потребителей (UOKiK) приняло решение оштрафовать «Газпром» и сотрудничающие с ним пять европейских компаний по строительству «Северного потока — 2». UOKiK требует, чтобы они расторгли партнёрский договор.