Польская PGNiG запросила снижение цены поставляемого «Газпромом» газа

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Польская нефтегазовая компания PGNiG сообщила, что подала заявку на снижение цены газа, поставляемого в республику «Газпромом».
Польская PGNiG запросила снижение цены поставляемого «Газпромом» газа
  • Reuters

«PGNiG воспользовалась предусмотренным в договоре правом и подала заявку в ПАО «Газпром» и ООО «Газпром экспорт» об изменении цены на газ, поставляемый по договору купли-продажи природного газа в Республику Польша от 25 сентября 1996 года (так называемый Ямальский контракт), в сторону её снижения», — указано в сообщении.

В польской компании отметили, что согласно договору каждая сторона имеет право один раз в три года требовать пересмотра ценовых условий поставок, «если сочтёт, что они не соответствуют рыночной ситуации».

В июле PGNiG вернула «Газпром экспорту» $90 млн, которые оказались лишними при перечислении денег в рамках выполнения решения Стокгольмского арбитража о пересмотре цен на газ.

В марте польская компания заявила о победе в деле о цене на газ по текущему контракту. По заявлению PGNiG, она имеет право на возврат $1,5 млрд.

30 июня «Газпром экспорт» перечислил PGNiG средства в соответствии с решением арбитражного трибунала по спору по ценам на газ. 

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