Польская PGNiG вернула «Газпрому» $90 млн

Польская нефтегазовая компания PGNiG вернула российской компании «Газпром экспорт» $90 млн.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление PGNiG.

Уточняется, что данная сумма была лишней при перечислении денег в рамках выполнения решения Стокгольмского арбитража о пересмотре цен на газ.

«2 июля в рамках расчётов PGNiG вернула российскому «Газпрому» $90 млн… В результате чистая сумма взаимных расчётов составила около $1,5 млрд», — указывается в заявлении.

30 июня сообщалось, что «Газпром экспорт» перечислил польской нефтегазовой компании PGNiG средства в соответствии с решением арбитражного трибунала по спору по ценам на газ. Позднее польская компания подтвердила перевод.

В марте польская компания заявила о победе в деле о цене на газ по текущему контракту. По заявлению PGNiG, она имеет право на возврат $1,5 млрд.