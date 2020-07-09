Польская PGNiG вернула «Газпрому» $90 млн
- Reuters
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление PGNiG.
Уточняется, что данная сумма была лишней при перечислении денег в рамках выполнения решения Стокгольмского арбитража о пересмотре цен на газ.
«2 июля в рамках расчётов PGNiG вернула российскому «Газпрому» $90 млн… В результате чистая сумма взаимных расчётов составила около $1,5 млрд», — указывается в заявлении.
30 июня сообщалось, что «Газпром экспорт» перечислил польской нефтегазовой компании PGNiG средства в соответствии с решением арбитражного трибунала по спору по ценам на газ. Позднее польская компания подтвердила перевод.
В марте польская компания заявила о победе в деле о цене на газ по текущему контракту. По заявлению PGNiG, она имеет право на возврат $1,5 млрд.