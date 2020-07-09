Польская PGNiG вернула «Газпрому» $90 млн

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Польская нефтегазовая компания PGNiG вернула российской компании «Газпром экспорт» $90 млн.
Польская PGNiG вернула «Газпрому» $90 млн
  • Reuters

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление PGNiG.

Уточняется, что данная сумма была лишней при перечислении денег в рамках выполнения решения Стокгольмского арбитража о пересмотре цен на газ.

«2 июля в рамках расчётов PGNiG вернула российскому «Газпрому» $90 млн… В результате чистая сумма взаимных расчётов составила около $1,5 млрд», — указывается в заявлении.

30 июня сообщалось, что «Газпром экспорт» перечислил польской нефтегазовой компании PGNiG средства в соответствии с решением арбитражного трибунала по спору по ценам на газ. Позднее польская компания подтвердила перевод.

В марте польская компания заявила о победе в деле о цене на газ по текущему контракту. По заявлению PGNiG, она имеет право на возврат $1,5 млрд.

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