PGNiG рассчитывает получить от «Газпрома» $1,5 млрд

Короткая ссылка
Польская нефтегазовая компания PGNiG подписала дополнение к контракту с российской компанией «Газпром» и рассчитывает на возмещение переплаты в $1,5 млрд.
PGNiG рассчитывает получить от «Газпрома» $1,5 млрд
  • Reuters

«Правление PGNiG сообщает о заключении дополнения к контракту купли-продажи природного газа в Республику Польша от 25 сентября 1996 года между PGNiG и ПАО «Газпром», — цитирует РИА Новости сообщение компании.

Отмечается, что стороны подтвердили применение формулы ценовой покупки газа, поставляемого в рамках контракта «Ямал».

Польская компания «ожидает возмещения «Газпромом» переплаты в пользу PGNiG в размере около $1,5 млрд».

PGNiG также указывает на возможность изменения цены на газ, поставляемый «Газпромом».

Ранее «Газпром» обжаловал в суде Швеции решение арбитражного трибунала по спору с PGNiG по ценам на газ.

В конце марта компания из Польши заявила о победе в деле о цене на газ по текущему контракту. По заявлению PGNiG, она имеет право на возврат $1,5 млрд.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить