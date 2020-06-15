PGNiG рассчитывает получить от «Газпрома» $1,5 млрд

Польская нефтегазовая компания PGNiG подписала дополнение к контракту с российской компанией «Газпром» и рассчитывает на возмещение переплаты в $1,5 млрд.

«Правление PGNiG сообщает о заключении дополнения к контракту купли-продажи природного газа в Республику Польша от 25 сентября 1996 года между PGNiG и ПАО «Газпром», — цитирует РИА Новости сообщение компании.

Отмечается, что стороны подтвердили применение формулы ценовой покупки газа, поставляемого в рамках контракта «Ямал».

Польская компания «ожидает возмещения «Газпромом» переплаты в пользу PGNiG в размере около $1,5 млрд».

PGNiG также указывает на возможность изменения цены на газ, поставляемый «Газпромом».

Ранее «Газпром» обжаловал в суде Швеции решение арбитражного трибунала по спору с PGNiG по ценам на газ.

В конце марта компания из Польши заявила о победе в деле о цене на газ по текущему контракту. По заявлению PGNiG, она имеет право на возврат $1,5 млрд.