«Газпром» обжаловал решение арбитража по спору с PGNiG о ценах на газ
- Reuters
Как отмечается, ПАО «Газпром» и ООО «Газпром экспорт» обжаловали в суде округа Свеа окончательное решение арбитражного трибунала по спору с польской компанией.
«Ранее в 2018 году компании также обжаловали промежуточное решение по этому разбирательству», — говорится в сообщении.
Как считают в PGNiG, у «Газпрома» нет оснований требовать отмены окончательного решения арбитража от 30 марта 2020 года.
Агентство уточняет, что в конце марта компания из Польши заявила о победе в деле о цене на газ по текущему контракту. По заявлению PGNiG, она имеет право на возврат $1,5 млрд.
Как заявили в компании, суд изменил формулу цены в рамках контракта, в частности, из-за её связи с котировками природного газа на европейском рынке.
Решение арбитража касается поставок газа, осуществляемых начиная с 1 января 2014 года.