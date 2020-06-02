«Газпром» обжаловал решение арбитража по спору с PGNiG о ценах на газ

«Газпром» 29 мая обжаловал в суде округа Свеа (Швеция) окончательное решение арбитражного трибунала по спору с польской PGNiG по ценам на газ. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу российской компании.

Как отмечается, ПАО «Газпром» и ООО «Газпром экспорт» обжаловали в суде округа Свеа окончательное решение арбитражного трибунала по спору с польской компанией.

«Ранее в 2018 году компании также обжаловали промежуточное решение по этому разбирательству», — говорится в сообщении.

Как считают в PGNiG, у «Газпрома» нет оснований требовать отмены окончательного решения арбитража от 30 марта 2020 года.

Агентство уточняет, что в конце марта компания из Польши заявила о победе в деле о цене на газ по текущему контракту. По заявлению PGNiG, она имеет право на возврат $1,5 млрд.

Как заявили в компании, суд изменил формулу цены в рамках контракта, в частности, из-за её связи с котировками природного газа на европейском рынке.

Решение арбитража касается поставок газа, осуществляемых начиная с 1 января 2014 года.