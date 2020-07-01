PGNiG подтвердил перевод от «Газпром экспорта» средств по решению суда

Польский нефтегазовый концерн PGNIG подтверждает получение от российской компании «Газпром экспорт» средств по решению Стокгольмского арбитража о пересмотре цен на газ.

«С удовлетворением информирую, что получил подтверждение того, что деньги от «Газпром экспорт» уже находятся на нашем счету», — написал глава PGNIG Ежи Квечиньский в Twitter.

30 июня сообщалось, что «Газпром экспорт» перечислил польской нефтегазовой компании PGNiG средства в соответствии с решением арбитражного трибунала по спору по ценам на газ.

В конце марта компания из Польши заявила о победе в деле о цене на газ по текущему контракту. По заявлению PGNiG, она имеет право на возврат $1,5 млрд.