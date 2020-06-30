«Газпром» по решению арбитража перечислил средства польской PGNiG

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«Газпром экспорт» перечислил польской нефтегазовой компании PGNiG средства в соответствии с решением арбитражного трибунала по спору по ценам на газ. Об этом заявили в российской компании.
«Газпром» по решению арбитража перечислил средства польской PGNiG
  • Reuters

Как отмечается, российская компания продолжает обжаловать соответствующее решение.

«ООО «Газпром экспорт» перечислило польской компании PGNiG денежные средства, причитающиеся к возврату в связи с решением арбитражного трибунала в отношении пересмотра цены с 2014 года по контракту купли-продажи газа в Республику Польша», — приводит Интерфакс сообщение.

Там подчеркнули, что перечисление средств не влечёт ущерба для позиции «Газпрома» и «Газпром экспорта» в ходе обжалования.

В начале июня «Газпром» обжаловал в шведском суде решение арбитражного трибунала по спору с PGNiG.

В марте польская компания заявила о победе в деле о цене на газ по текущему контракту. По заявлению PGNiG, она имеет право на возврат $1,5 млрд.

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