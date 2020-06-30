«Газпром» по решению арбитража перечислил средства польской PGNiG
- Reuters
Как отмечается, российская компания продолжает обжаловать соответствующее решение.
«ООО «Газпром экспорт» перечислило польской компании PGNiG денежные средства, причитающиеся к возврату в связи с решением арбитражного трибунала в отношении пересмотра цены с 2014 года по контракту купли-продажи газа в Республику Польша», — приводит Интерфакс сообщение.
Там подчеркнули, что перечисление средств не влечёт ущерба для позиции «Газпрома» и «Газпром экспорта» в ходе обжалования.
В начале июня «Газпром» обжаловал в шведском суде решение арбитражного трибунала по спору с PGNiG.
В марте польская компания заявила о победе в деле о цене на газ по текущему контракту. По заявлению PGNiG, она имеет право на возврат $1,5 млрд.