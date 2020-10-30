Власти Москвы не наблюдают ажиотажного спроса на продукты

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Руководитель Департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк заявил, что власти столицы не наблюдают ажиотажного спроса на продукты.
Власти Москвы не наблюдают ажиотажного спроса на продукты
  • © Евгений Биятов
  • РИА Новости

«Мы не наблюдаем ажиотажного спроса, все необходимые продукты есть на полках в магазинах и в достаточном количестве на складах», — приводит РИА Новости слова Немерюка.

Ранее РБК со ссылкой на исследование, проведённое в интернете, сообщило, что треть россиян готовятся к возможным карантинным ограничениям, связанным с распространением COVID-19, и закупают товары впрок.

Сообщалось, что 20% россиян начали закупать впрок товары первой необходимости, ещё 12% заявили, что начали закупать также товары других категорий.

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