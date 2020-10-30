РБК: россияне снова начали закупать товары впрок из-за COVID-19
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Об этом пишет РБК со ссылкой на исследование агрегатора объявлений «Юла» и агентства ResearchMe.
Сообщается, что 20% россиян начали закупать впрок товары первой необходимости, ещё 12% сообщили, что начали закупать и товары из других категорий на случай возможного закрытия непродовольственных магазинов.
Исследование проводилось через интернет среди жителей российских городов. В нём приняли участие 1611 человек.
Накануне президент России Владимир Путин исключил введение общенационального локдауна в стране. По его словам, власти будут принимать точечные решения для борьбы с пандемией COVID-19, чтобы максимально сохранить функционирование бизнеса.