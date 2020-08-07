Объём экспорта московского мороженого вырос на 35% с начала года
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Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства.
«За первые пять месяцев этого года в другие страны было экспортировано 5,34 тыс. т мороженого — это на 26,7% больше, чем в аналогичный период 2019 года», — заявил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
По его словам, основными потребителями стали Казахстан, США и КНР.
С мая у столичных производителей появились новые рынки сбыта, среди которых Грузия, Монголия, Израиль и Латвия.
Ранее телеканал «360» сообщал, что Московская область заняла второе место среди регионов — лидеров Центрального федерального округа по экспорту мороженого.