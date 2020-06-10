Подмосковье стало одним из лидеров ЦФО по экспорту мороженого

Короткая ссылка
Московская область заняла второе место среди регионов — лидеров Центрального федерального округа по экспорту мороженого.
Подмосковье стало одним из лидеров ЦФО по экспорту мороженого
  • Pixabay

Как передаёт телеканал «360», за I квартал 2020 года область экспортировала на 59,43% больше мороженого, чем прежде.

Министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин отметил, что всего было продано продукции на $273,9 тыс.

«Сегодня — Всемирный день мороженого. В такой праздник приятно сообщить, что область идёт на почётном втором месте в ЦФО по экспорту мороженого», — заявил он.

Уточняется, что среди десяти предприятий Подмосковья, выпускающих мороженое, лидирует компания «Чистая линия» из Долгопрудного, которая в прошлом году произвела 16 тыс. тонн десерта.

Министр добавил, что, помимо крупных предприятий, мороженое стали производить фермеры.

При этом многие подмосковные марки уже входят в топ-10 брендов мороженого по версии Роскачества.

Ранее врач-терапевт и медицинский журналист Ольга Кашубина в беседе с радио Sputnik прокомментировала данные о вреде употребления мороженого.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить