Подмосковье стало одним из лидеров ЦФО по экспорту мороженого

Московская область заняла второе место среди регионов — лидеров Центрального федерального округа по экспорту мороженого.

Как передаёт телеканал «360», за I квартал 2020 года область экспортировала на 59,43% больше мороженого, чем прежде.

Министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин отметил, что всего было продано продукции на $273,9 тыс.

«Сегодня — Всемирный день мороженого. В такой праздник приятно сообщить, что область идёт на почётном втором месте в ЦФО по экспорту мороженого», — заявил он.

Уточняется, что среди десяти предприятий Подмосковья, выпускающих мороженое, лидирует компания «Чистая линия» из Долгопрудного, которая в прошлом году произвела 16 тыс. тонн десерта.

Министр добавил, что, помимо крупных предприятий, мороженое стали производить фермеры.

При этом многие подмосковные марки уже входят в топ-10 брендов мороженого по версии Роскачества.

Ранее врач-терапевт и медицинский журналист Ольга Кашубина в беседе с радио Sputnik прокомментировала данные о вреде употребления мороженого.