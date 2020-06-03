Правительство просят признать IT-отрасль пострадавшей от пандемии

Правительство России просят признать IT-отрасль пострадавшей от пандемии. Об этом, как пишет РБК, говорится в письме председателя правления ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» Натальи Касперской и президента ассоциации «Руссофт» Валентина Макарова на имя премьер-министра Михаила Мишустина.

Отмечается, что в 2020—2021 годах Россию могут покинуть 10—15 тыс. IT-специалистов.

«Индустрия разработки ПО — высокоинтеллектуальная отрасль с высоким порогом входа, создающая технически сложные продукты, на разработку которых уходят годы, и в случае банкротства компаний восстановление их будет крайне затруднено либо невозможно», — говорится в письме.

В качестве мер поддержки отрасли авторы обращения предложили субсидировать государственный спрос на российскую IT-продукцию, а также предоставить рассрочку выплат страховых взносов на фонд оплаты труда и НДФЛ для компаний, производящих IT-продукцию.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что общенациональный план восстановления экономики России разбит на три этапа. Отмечается, что до конца III квартала текущего года необходимо стабилизировать ситуацию.

На втором этапе важно завершить процесс восстановления экономики, снизить уровень безработицы, обеспечить рост доходов граждан до уровня, который будет сопоставим с уровнем прошлого года. На третьем, завершающем этапе планируется выйти на траекторию устойчивого долгосрочного экономического роста.

Президент России Владимир Путин в ходе рабочей встречи по видеосвязи с премьер-министром Михаилом Мишустиным заявил, что реализацию плана восстановления экономики нужно начать уже в июле.

Как сообщалось, правительство уже выделило более 81,1 млрд рублей на поддержку малых и средних предприятий из пострадавших от COVID-19 отраслей.

Также НСН сообщала, что в Москве провели более 50 тыс. бесплатных консультаций для предпринимателей с начала 2020 года.