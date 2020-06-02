Мишустин обозначил три этапа плана восстановления экономики

Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что общенациональный план восстановления экономики России разбит на три этапа.

«Общенациональный план предполагает три этапа... Задача первого этапа — до конца III квартала текущего года стабилизировать ситуацию», — сказал Мишустин на встрече с российским лидером Владимиром Путиным.

Премьер подчеркнул необходимость не допустить дальнейшего падения доходов людей.

На втором этапе, который продлится до II квартала 2021 года, будет сделано всё необходимое, чтобы завершить процесс восстановления экономики, снизить уровень безработицы, обеспечить рост доходов граждан до уровня, который будет сопоставим с уровнем прошлого года.

«На третьем, завершающем этапе (это III—IV кварталы 2021 года) мы рассчитываем выйти на траекторию устойчивого долгосрочного экономического роста», — заявил Мишустин.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе рабочей встречи по видеосвязи с премьер-министром Михаилом Мишустиным заявил, что реализацию плана восстановления экономики нужно начать уже в июле.

2 июня Совет Федерации одобрил поправки в законодательство, касающиеся поддержки граждан и малого и среднего предпринимательства в условиях пандемии коронавирусной инфекции. Меры поддержки коснутся семей с детьми, самозанятых, малого и среднего бизнеса и других.