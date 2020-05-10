Кабмин выделил 81,1 млрд рублей на поддержку малого и среднего бизнеса
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- РИА Новости
Об этом говорится в сообщении на сайте кабмина.
«Из резервного фонда правительства Федеральному казначейству будет выделено более 81,1 млрд рублей на предоставление в 2020 году субсидий из федерального бюджета малому и среднему бизнесу из отраслей, пострадавших от коронавируса», — заявили в правительстве.
Отмечается, что помочь малому и среднему бизнесу поручил российский президент Владимир Путин.
«Средства финансовой помощи — 12 130 рублей (минимальный размер оплаты труда) на каждого сотрудника — можно использовать для решения неотложных задач, в том числе для выплаты зарплат», — заявили в правительстве.
При этом условием для получения субсидии будет сохранение предприятием не менее 90% работников. По данным кабмина, поддержку смогут получить более 970 тыс. организаций.
Ранее правительство обсудило предоставление субсидий авиакомпаниям, которые пострадали из-за ситуации с коронавирусом.