Минпромторг сообщил о снижении спроса на продукты питания

Замглавы Минпромторга Виктор Евтухов в интервью программе «Право на справедливость» на Первом канале заявил, что министерство отмечает падение спроса на продукты питания за минувшую неделю и его возврат к прошлогодним показателям.

«Мы за неделю все вместе с этой ситуацией справились, и спрос на продукты питания, сегодня мы отметили, вернулся к прошлогоднему уровню», — сказал он.

По его словам, пик ожидался в субботу-воскресенье, но этого не произошло.

«Я думаю, что мы вместе не поддались панике, которая могла бы быть, и буквально за считаные дни все вернулось в нормальное состояние», — добавил Евтухов.

Ранее сообщалось, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России с 23 марта усиливает контроль за ценами на социально значимые для населения продукты.