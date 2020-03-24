Минпромторг сообщил о снижении спроса на продукты питания

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Замглавы Минпромторга Виктор Евтухов в интервью программе «Право на справедливость» на Первом канале заявил, что министерство отмечает падение спроса на продукты питания за минувшую неделю и его возврат к прошлогодним показателям.
Минпромторг сообщил о снижении спроса на продукты питания
  • © Максим Блинов
  • РИА Новости

«Мы за неделю все вместе с этой ситуацией справились, и спрос на продукты питания, сегодня мы отметили, вернулся к прошлогоднему уровню», — сказал он.

По его словам, пик ожидался в субботу-воскресенье, но этого не произошло.

«Я думаю, что мы вместе не поддались панике, которая могла бы быть, и буквально за считаные дни все вернулось в нормальное состояние», — добавил Евтухов.

Ранее сообщалось, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России с 23 марта усиливает контроль за ценами на социально значимые для населения продукты.

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