Минпромторг сообщил о снижении спроса на продукты питания
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- РИА Новости
«Мы за неделю все вместе с этой ситуацией справились, и спрос на продукты питания, сегодня мы отметили, вернулся к прошлогоднему уровню», — сказал он.
По его словам, пик ожидался в субботу-воскресенье, но этого не произошло.
«Я думаю, что мы вместе не поддались панике, которая могла бы быть, и буквально за считаные дни все вернулось в нормальное состояние», — добавил Евтухов.
Ранее сообщалось, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России с 23 марта усиливает контроль за ценами на социально значимые для населения продукты.