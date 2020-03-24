Эксперт оценил сообщения о решении ряда банков повысить ставки по ипотеке

Директор офиса продаж «БКС Брокер» Вячеслав Абрамов прокомментировал сообщение о том, что российские банки начали повышать ставки по ипотеке и вкладам.

В беседе с газетой «Известия» он отметил, что на это могло повлиять заявление главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной о том, что ставка может быть повышена в случае необходимости.

«Другая причина может заключаться в снижении ставки ФРС США до 0—0,25%, ведь защитных инструментов с хорошей долларовой доходностью фактически нет, при этом возрастают издержки на вклады в валюте, не говоря уже о снижении потребительского спроса на фоне неопределённости», — сказал эксперт.

По его словам, банки могли поднять ставки по рублёвым вкладам, чтобы заинтересовать клиентов и каким-то образом подтолкнуть их к конвертации долларов в рубли.

Ранее сообщалось, что ряд кредитных учреждений, включая «Росбанк», «Райффайзенбанк» и «Зенит», приняли соответствующие решения ещё до пятничного заявления ЦБ о сохранении ключевой ставки на уровне 6% годовых.

Член Российской гильдии риелторов, эксперт рынка недвижимости Константин Барсуков в беседе с Newinform оценил влияние повышения курсов валют на ситуацию с рынком недвижимости.