Эксперт оценил ситуацию на рынке недвижимости

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Член Российской гильдии риелторов, эксперт рынка недвижимости Константин Барсуков оценил влияние повышения курсов валют на ситуацию с рынком недвижимости.
Эксперт оценил ситуацию на рынке недвижимости
  • РИА Новости

По его мнению, рост курсов валют является косвенным фактором в формировании стоимости недвижимости. 

«Деньги, которые есть у людей, зависят от ставки по ипотеке. Она оказывает большее влияние, чем падение рубля. Подорожание продуктов, техники — это косвенно уменьшает покупательскую способность. Возможно, есть стройматериалы, которые идут из-за рубежа, это тоже косвенная зависимость», — подчеркнул эксперт рынка недвижимости в беседе с Newinform.

По его словам, чем больше ставка по ипотеке, тем меньше люди покупают жильё, и наоборот.

Он также добавил, что необходимо дождаться решения Центробанка по ключевой ставке, чтобы понять, ожидать ли повышения ипотечных ставок в дальнейшем.

Ранее вице-президент Российской гильдии риелторов Олег Самойлов в беседе с телеканалом «360» прокомментировал всплеск интереса к приобретению жилья.

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