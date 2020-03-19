Эксперт оценил ситуацию на рынке недвижимости
- РИА Новости
По его мнению, рост курсов валют является косвенным фактором в формировании стоимости недвижимости.
«Деньги, которые есть у людей, зависят от ставки по ипотеке. Она оказывает большее влияние, чем падение рубля. Подорожание продуктов, техники — это косвенно уменьшает покупательскую способность. Возможно, есть стройматериалы, которые идут из-за рубежа, это тоже косвенная зависимость», — подчеркнул эксперт рынка недвижимости в беседе с Newinform.
По его словам, чем больше ставка по ипотеке, тем меньше люди покупают жильё, и наоборот.
Он также добавил, что необходимо дождаться решения Центробанка по ключевой ставке, чтобы понять, ожидать ли повышения ипотечных ставок в дальнейшем.
Ранее вице-президент Российской гильдии риелторов Олег Самойлов в беседе с телеканалом «360» прокомментировал всплеск интереса к приобретению жилья.