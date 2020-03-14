ЦБ Канады вновь понизил ключевую ставку

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Центральный банк Канады принял решение понизить ключевую ставку до уровня 0,75% годовых.
ЦБ Канады вновь понизил ключевую ставку
  • Reuters

Об этом говорится в распространённом сообщении регулятора.

«Это незапланированное решение по ставке является превентивной мерой в свете негативных последствий для экономики Канады, вызванных пандемией COVID-19 и недавним падением цен на нефть», — указывается в заявлении.

Примерно неделю назад Центробанк Канады уже понижал ставку до уровня 1,25% годовых.

3 марта ФРС США снизила ключевую ставку до 1—1,25% годовых с 1,5—1,75%.

В Минфине России прокомментировали снижение ставки ФРС США.

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