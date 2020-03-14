ЦБ Канады вновь понизил ключевую ставку
- Reuters
Об этом говорится в распространённом сообщении регулятора.
«Это незапланированное решение по ставке является превентивной мерой в свете негативных последствий для экономики Канады, вызванных пандемией COVID-19 и недавним падением цен на нефть», — указывается в заявлении.
Примерно неделю назад Центробанк Канады уже понижал ставку до уровня 1,25% годовых.
3 марта ФРС США снизила ключевую ставку до 1—1,25% годовых с 1,5—1,75%.
В Минфине России прокомментировали снижение ставки ФРС США.
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