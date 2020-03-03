В Минфине России прокомментировали снижение ставки ФРС США

Короткая ссылка
Российское Министерство финансов рассматривает «как позитив» снижение ставки ФРС США, с таким заявлением выступил замглавы ведомства Алексей Моисеев.
В Минфине России прокомментировали снижение ставки ФРС США
  • © Наталья Селиверстова
  • РИА Новости

«Что касается снижения ставки ФРС, то в целом я считаю, что это признание негативного влияния в том числе коронавируса на международную экономику, о чём сейчас все говорят», — сказал он.

Моисеев добавил, что снижение ставки поддержит экономический рост.

«Российская экономика является интегральной частью мировой. Поэтому чем лучше мировой экономике, тем лучше российской», — приводит его слова РИА Новости.

3 марта ФРС США снизила ключевую ставку до 1—1,25% годовых с 1,5—1,75%. Курс рубля и биржевые индексы на фоне этого укрепились.

Президент США Дональд Трамп призвал регулятор продолжать сокращать ставку.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить