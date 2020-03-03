В Минфине России прокомментировали снижение ставки ФРС США
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- РИА Новости
«Что касается снижения ставки ФРС, то в целом я считаю, что это признание негативного влияния в том числе коронавируса на международную экономику, о чём сейчас все говорят», — сказал он.
Моисеев добавил, что снижение ставки поддержит экономический рост.
«Российская экономика является интегральной частью мировой. Поэтому чем лучше мировой экономике, тем лучше российской», — приводит его слова РИА Новости.
3 марта ФРС США снизила ключевую ставку до 1—1,25% годовых с 1,5—1,75%. Курс рубля и биржевые индексы на фоне этого укрепились.
Президент США Дональд Трамп призвал регулятор продолжать сокращать ставку.