ФРС США понизила ключевую ставку до 1—1,25%

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Федеральная резервная система (ФРС) США понизила ключевую ставку с 1,5—1,75% годовых до 1—1,25% на фоне развивающихся рисков, вызванных ситуацией с коронавирусом.
ФРС США понизила ключевую ставку до 1—1,25%
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«Коронавирус создаёт развивающиеся риски для экономической активности. В свете этих рисков и в поддержку достижения максимальных целей в области занятости и стабильности цен Федеральный комитет по операциям на открытом рынке решил сегодня снизить целевой диапазон ставки по федеральным фондам на 0,5 процентного пункта, до 1—1,25%», — говорится в сообщении ФРС.

Ранее глава ФРС США Джером Пауэлл заявил о готовности принять меры для поддержки экономики на фоне рисков из-за коронавирусной инфекции COVID-19.

Он также отмечал возможность перебоев в китайской экономике, что, в свою очередь, повлияет на мировую экономику.

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