В ФРС США заявили о готовности реагировать на риски из-за коронавируса
- Reuters
Об этом говорится в заявлении Пауэлла на сайте ФРС.
«Фундаментальные основы американской экономики остаются прочными. Однако коронавирус представляет собой растущий риск для экономической деятельности. Федеральная резервная система внимательно следит за развитием событий и их последствиями для перспектив экономических. Мы будем использовать наши инструменты и действовать соответствующим образом для поддержки экономики», — указывается в сообщении.
Ранее доцент кафедры экономической безопасности РАНХиГС Павел Грибов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил последствия от ситуации с коронавирусом для мировой экономики.