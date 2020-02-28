В ФРС США заявили о готовности реагировать на риски из-за коронавируса

Глава Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл заявил, что ФРС готова принять меры для поддержки экономики на фоне рисков из-за коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом говорится в заявлении Пауэлла на сайте ФРС.

«Фундаментальные основы американской экономики остаются прочными. Однако коронавирус представляет собой растущий риск для экономической деятельности. Федеральная резервная система внимательно следит за развитием событий и их последствиями для перспектив экономических. Мы будем использовать наши инструменты и действовать соответствующим образом для поддержки экономики», — указывается в сообщении.

Ранее доцент кафедры экономической безопасности РАНХиГС Павел Грибов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил последствия от ситуации с коронавирусом для мировой экономики.