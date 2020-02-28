Эксперт оценил перспективы мировой экономики в 2020 году

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Директор Института проблем глобализации Михаил Делягин оценил перспективы мировой экономики в 2020 году.
Эксперт оценил перспективы мировой экономики в 2020 году
  • © ADEK BERRY
  • AFP

«2020 год будет тяжёлым — и уже тяжёлый», — заявил он в беседе с НСН.

По его мнению, ситуация только разворачивается. Как отметил эксперт, Китай приостановил работу из-за коронавируса.

«12 лет назад были сделаны такие оценки: если экономический рост Китая упадёт до 4% (а тогда это было немыслимо, в условиях кризиса рост замедлился до 8%), то он сорвёт мир в глобальную депрессию», — сказал Делягин.

Он добавил, что сейчас 4% — вполне нормальный прогноз на 2020 год.

Ранее ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил влияние ситуации с коронавирусом на экономику.

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