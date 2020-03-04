ЦБ Канады понизил ключевую ставку до 1,25% годовых
- Reuters
Об этом говорится в распространённом сообщении регулятора.
Уточняется, что канадская экономика в целом придерживается запланированных ЦБ показателей. Вместе с этим регулятор отметил, что «COVID-19 является существенным отрицательным воздействием для перспектив роста канадской и мировой (экономики) и монетарные и фискальные органы реагируют на это».
Ранее ФРС США снизила ключевую ставку до 1—1,25% годовых с 1,5—1,75%.
В Минфине России прокомментировали снижение ставки ФРС США.
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