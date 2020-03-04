ЦБ Канады понизил ключевую ставку до 1,25% годовых

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Центральный банк Канады принял решение понизить ключевую ставку до уровня 1,25% годовых.
ЦБ Канады понизил ключевую ставку до 1,25% годовых
  • Reuters

Об этом говорится в распространённом сообщении регулятора.

Уточняется, что канадская экономика в целом придерживается запланированных ЦБ показателей. Вместе с этим регулятор отметил, что «COVID-19 является существенным отрицательным воздействием для перспектив роста канадской и мировой (экономики) и монетарные и фискальные органы реагируют на это».

Ранее ФРС США снизила ключевую ставку до 1—1,25% годовых с 1,5—1,75%.

В Минфине России прокомментировали снижение ставки ФРС США.

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