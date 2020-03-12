Белоусов заявил о предотвращении «нервного поведения рынков»

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Первый вице-премьер России Андрей Белоусов заявил, что Минфину и Центробанку удалось предотвратить «нервное поведение рынков» 10 марта. Дополнительных мер правительства для урегулирования ситуации в экономике не требуется.
Белоусов заявил о предотвращении «нервного поведения рынков»
  • Reuters

«Всё, что надо было сделать, для того чтобы погасить возможность такого нервного поведения рынков 10-го числа, правительство, Минфин и ЦБ сделали. Самое главное, одна из главных опасностей, которая была, — это опасность margin call. Их нет практически», — цитирует его ТАСС.

Белоусов уточнил, что рынки «спокойно справляются» с точечными и локальными проблемами в связи с ситуацией.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин отметил, что у российской экономики есть «большой запас прочности» для сохранения финансовой стабильности.

По словам главы российского правительства, падение рынков произошло в результате решения ОПЕК не продлевать соглашение, а также на фоне объявления Саудовской Аравией о «беспрецедентном снижении» цен на свою нефть и об увеличении добычи до рекордных уровней.

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