ЦБ предложил продлить срок передачи средств от продажи акций Сбербанка
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- РИА Новости
Как напомнила Юдаева, в документе указано, что «срок перечисления в федеральный бюджет денежных средств или передачи в казну России прав требования осуществляется до 1 июня».
«Мы предлагаем в связи с волатильностью рынков дать больший срок — до 1 декабря, чтобы было больше возможностей защитить интересы бюджета», — цитирует ТАСС Юдаеву.
Ранее комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал принять в первом чтении законопроект о приобретении правительством у ЦБ акций Сбербанка.
Как отмечал замминистра финансов России Владимир Колычев, покупка акций является доходной инвестицией, при текущей цене дивидендная доходность составляет 9%.
13 февраля правительство одобрило соответствующий законопроект.
Как ожидается, средства от продажи акций направят в бюджет для финансирования социальных инициатив, изложенных в послании президента Федеральному собранию.
Стоимость покупки пакета акций составит около 2,5 трлн рублей.