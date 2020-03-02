ЦБ предложил продлить срок передачи средств от продажи акций Сбербанка

Первый зампредседателя Банка России Ксения Юдаева заявила, что регулятор предлагает продлить до 1 декабря срок перечисления в бюджет средств от продажи контрольного пакета акций Сбербанка.

Как напомнила Юдаева, в документе указано, что «срок перечисления в федеральный бюджет денежных средств или передачи в казну России прав требования осуществляется до 1 июня».

«Мы предлагаем в связи с волатильностью рынков дать больший срок — до 1 декабря, чтобы было больше возможностей защитить интересы бюджета», — цитирует ТАСС Юдаеву.

Ранее комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал принять в первом чтении законопроект о приобретении правительством у ЦБ акций Сбербанка.

Как отмечал замминистра финансов России Владимир Колычев, покупка акций является доходной инвестицией, при текущей цене дивидендная доходность составляет 9%.

13 февраля правительство одобрило соответствующий законопроект.

Как ожидается, средства от продажи акций направят в бюджет для финансирования социальных инициатив, изложенных в послании президента Федеральному собранию.

Стоимость покупки пакета акций составит около 2,5 трлн рублей.