Кудрин оценил последствия для мировой экономики из-за коронавируса
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- РИА Новости
«Последствия от коронавируса, скорее всего, будут глубже, чем предполагалось до сих пор при прогнозировании российского бюджета. Сейчас мы буквально в последние дни имеем новые прогнозы... где сказано, что влияние на мировую экономику может быть до 0,4% снижения мирового ВВП, что, соответственно, на нас тоже повлияет», — приводит его слова в кулуарах Госдумы ТАСС.
По оценке Кудрина, это может отразиться на ценах на нефть, а также туристическом спросе.
Ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что последствия от коронавируса для экономики России будут носить временный характер.
Премьер-министр Михаил Мишустин поручил учесть риски, связанные с влиянием COVID-19 на мировую экономику, при составлении бюджета.
Президент России Владимир Путин при этом отметил, что негативные последствия из-за коронавируса уже дают о себе знать.
Первый вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Владимир Канторович в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил возможные убытки российских туроператоров в связи с распространением COVID-19.