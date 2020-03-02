Кудрин оценил последствия для мировой экономики из-за коронавируса

Глава Счётной палаты России Алексей Кудрин допустил, что распространение коронавирусной инфекции может оказать более глубокое влияние на мировую экономику, чем предполагалось.

«Последствия от коронавируса, скорее всего, будут глубже, чем предполагалось до сих пор при прогнозировании российского бюджета. Сейчас мы буквально в последние дни имеем новые прогнозы... где сказано, что влияние на мировую экономику может быть до 0,4% снижения мирового ВВП, что, соответственно, на нас тоже повлияет», — приводит его слова в кулуарах Госдумы ТАСС.

По оценке Кудрина, это может отразиться на ценах на нефть, а также туристическом спросе.

Ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что последствия от коронавируса для экономики России будут носить временный характер.

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил учесть риски, связанные с влиянием COVID-19 на мировую экономику, при составлении бюджета.

Президент России Владимир Путин при этом отметил, что негативные последствия из-за коронавируса уже дают о себе знать.

Первый вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Владимир Канторович в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил возможные убытки российских туроператоров в связи с распространением COVID-19.