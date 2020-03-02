Кудрин оценил последствия для мировой экономики из-за коронавируса

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Глава Счётной палаты России Алексей Кудрин допустил, что распространение коронавирусной инфекции может оказать более глубокое влияние на мировую экономику, чем предполагалось.
Кудрин оценил последствия для мировой экономики из-за коронавируса
  • © Алексей Никольский
  • РИА Новости

«Последствия от коронавируса, скорее всего, будут глубже, чем предполагалось до сих пор при прогнозировании российского бюджета. Сейчас мы буквально в последние дни имеем новые прогнозы... где сказано, что влияние на мировую экономику может быть до 0,4% снижения мирового ВВП, что, соответственно, на нас тоже повлияет», — приводит его слова в кулуарах Госдумы ТАСС.

По оценке Кудрина, это может отразиться на ценах на нефть, а также туристическом спросе.

Ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что последствия от коронавируса для экономики России будут носить временный характер.

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил учесть риски, связанные с влиянием COVID-19 на мировую экономику, при составлении бюджета.

Президент России Владимир Путин при этом отметил, что негативные последствия из-за коронавируса уже дают о себе знать.

Первый вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Владимир Канторович в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил возможные убытки российских туроператоров в связи с распространением COVID-19.

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