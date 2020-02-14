В Иране заявили о готовности продавать нефть Белоруссии

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Тегеран готов вести переговоры с Минском и продавать белорусской стороне нефть, заявил посол Ирана в Белоруссии Саид Яри.
В Иране заявили о готовности продавать нефть Белоруссии
  • Reuters

«Мы полностью готовы вести переговоры с белорусской стороной и продавать ей нефть. Но это чисто коммерческий вопрос», — цитирует его Интерфакс.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон готов на 100% обеспечить Минск энергоресурсами по конкурентным ценам.

14 января в Белоруссии сообщили, что Минск направил Украине, Польше, Казахстану, Азербайджану и странам Прибалтики коммерческие предложения по импорту нефти.

Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что поиск страной возможных поставщиков нефти, помимо России, — это не блеф и не попытка повысить ставки перед переговорами.

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