В Иране заявили о готовности продавать нефть Белоруссии

Тегеран готов вести переговоры с Минском и продавать белорусской стороне нефть, заявил посол Ирана в Белоруссии Саид Яри.

«Мы полностью готовы вести переговоры с белорусской стороной и продавать ей нефть. Но это чисто коммерческий вопрос», — цитирует его Интерфакс.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон готов на 100% обеспечить Минск энергоресурсами по конкурентным ценам.

14 января в Белоруссии сообщили, что Минск направил Украине, Польше, Казахстану, Азербайджану и странам Прибалтики коммерческие предложения по импорту нефти.

Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что поиск страной возможных поставщиков нефти, помимо России, — это не блеф и не попытка повысить ставки перед переговорами.