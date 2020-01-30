Лукашенко заявил, что Белоруссия ведёт войну за энергоресурсы
- Reuters
«Вы видите, какая сегодня идёт война за энергоресурсы. У нас такой период. Поэтому надо научиться экономить и жить по средствам», — приводит пресс-служба Лукашенко его слова.
Также Лукашенко потребовал от чиновников преодолеть «связанные с Россией» негативные явления в белорусской экономике.
Ранее сообщалось, что Лукашенко уполномочил белорусское правительство на переговоры с Казахстаном по проекту соглашения о поставках нефти.