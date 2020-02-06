OMV допустила рост цен на газ в Европе в случае новых санкций по СП-2

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Глава австрийской OMV Райнер Зеле прокомментировал сообщения о том, что США могут ввести новые санкции в отношении проекта газопровода «Северный поток — 2».
OMV допустила рост цен на газ в Европе в случае новых санкций по СП-2
  • РИА Новости

«Это не вопрос того, выйдем мы из проекта или останемся», — цитирует ТАСС Зеле.

Он отметил, что «возможные санкции обсуждаются в отношении покупателей газа».

«Мы же финансируем проект. Проект почти завершён, и мы больше не планируем инвестировать, так как проект уже почти полностью профинансирован», — заявил он.

Зеле сообщил, что в случае введения этих санкций «в сфере газа это приведёт к региональным изменениям». По его словам, подобная ситуация «может очень сильно сказаться на ценах на газ в Европе».

«США своими санкциями нарушат безопасность снабжения в Европе. Но пока мы видели санкции только в газетах. Давайте посмотрим, что будет на самом деле», — сказал глава OMV.

При этом он подчеркнул, что «европейские политики должны найти эффективный ответ, а не просто вести диалог с Вашингтоном».

Ранее газета Handelsblatt, ссылаясь на дипломатические круги в Вашингтоне, писала, что США намерены ввести новые санкции в отношении «Северного потока — 2»

В конце 2019 года Вашингтон объявил о санкциях против проекта газопровода. В Австрии заявляли, что отвергают экстерриториальные санкции США против «Северного потока — 2», который способствует диверсификации энергоснабжения Европы.

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