В ФРГ призвали ЕС «чётче» реагировать на угрозы «Северному потоку — 2»

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Евросоюзу необходимо «чётче» реагировать на угрозы в отношении проекта газопровода «Северный поток — 2», заявил председатель комитета по экономике и энергетике бундестага, представитель фракции «Левых» Клаус Эрнст.
В ФРГ призвали ЕС «чётче» реагировать на угрозы «Северному потоку — 2»
  • РИА Новости

«Американцы действуют вне положений международного права, накладывая санкции экстерриториального характера. Евросоюз должен реагировать чётче», — цитирует Интерфакс Эрнста.

Он подчеркнул, что «не годится, чтобы американцы предписывали Европе, как проводить энергетическую политику», и отметил, что «американцы не имеют права угрожать европейским предприятиям».

При этом он сообщил, что не знает, будет ли Вашингтон принимать новые санкции, но газопровод, по его словам, будет достроен и введён в эксплуатацию.

«Я думаю, что у России есть такие возможности, хоть это потребует больше времени и будет дороже. Я думаю, что это будет сделано», — заявил Эрнст.

Ранее газета Handelsblatt, ссылаясь на дипломатические круги в Вашингтоне, писала, что США намерены ввести новые санкции в отношении «Северного потока — 2»

В конце 2019 года Вашингтон объявил о санкциях против проекта газопровода. В Австрии заявляли, что отвергают экстерриториальные санкции США против «Северного потока — 2», который способствует диверсификации энергоснабжения Европы.

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