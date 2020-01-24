В Госдуме прокомментировали заявление Лукашенко по ситуации с закупкой нефти из России

Член комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Валерий Гартунг прокомментировал заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко по ситуации с закупкой нефти из России.

«Могу сказать, что торговые связи между Россией и Белоруссией выгодны и Москве, и Минску. Это взаимовыгодное сотрудничество», — сказал Гартунг в беседе с ФАН.

По его словам, если Лукашенко считает, что ему предлагают покупку по более высокой цене, то есть не только Восток, но и Запад.

Как отметил депутат, цены везде одинаковые и это биржевая цена.

«Она отличается только транспортной составляющей», — добавил Гартунг.

14 января в Белоруссии сообщили, что Минск направил Украине, Польше, Казахстану, Азербайджану и странам Прибалтики коммерческие предложения по импорту нефти.

Подробнее — в материале RT.

Заведующая сектором Центра постсоветских исследований НИИ ИМЭМО РАН имени Примакова Елена Кузьмина в беседе с изданием «ПолитЭксперт» оценила отношения России и Белоруссии.