Эксперт оценила отношения России и Белоруссии

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Заведующая сектором Центра постсоветских исследований НИИ ИМЭМО РАН имени Примакова Елена Кузьмина оценила отношения России и Белоруссии.
Эксперт оценила отношения России и Белоруссии
  • РИА Новости

«Сейчас уже решаются вопросы о сближении экономических параметров и законодательства экономического, укреплении совместных производств и координации финансовых вопросов, госзакупок», — заявила она в беседе с изданием «ПолитЭксперт».

По её словам, эти серьёзные вопросы затрагивают не только экономическое развитие, но и более глубинные национальные интересы.

Как считает Кузьмина, это позитивный тренд.

Ранее политический эксперт и директор Белорусского информационно-просветительского учреждения «Актуальная концепция» Александр Шпаковский в беседе с URA.RU прокомментировал заявление генерального директора ВЦИОМ Валерия Фёдорова о том, что президент Белоруссии Александр Лукашенко является самым популярным зарубежным политиком у россиян.

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