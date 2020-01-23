Эксперт оценила отношения России и Белоруссии

Заведующая сектором Центра постсоветских исследований НИИ ИМЭМО РАН имени Примакова Елена Кузьмина оценила отношения России и Белоруссии.

«Сейчас уже решаются вопросы о сближении экономических параметров и законодательства экономического, укреплении совместных производств и координации финансовых вопросов, госзакупок», — заявила она в беседе с изданием «ПолитЭксперт».

По её словам, эти серьёзные вопросы затрагивают не только экономическое развитие, но и более глубинные национальные интересы.

Как считает Кузьмина, это позитивный тренд.

Ранее политический эксперт и директор Белорусского информационно-просветительского учреждения «Актуальная концепция» Александр Шпаковский в беседе с URA.RU прокомментировал заявление генерального директора ВЦИОМ Валерия Фёдорова о том, что президент Белоруссии Александр Лукашенко является самым популярным зарубежным политиком у россиян.