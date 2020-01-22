Эксперт оценил отношение россиян к президенту Белоруссии
- Reuters
По мнению специалиста, бескомпромиссное отношение главы Белоруссии к криминалу и коррупции вызывает уважение у россиян.
«Мне кажется, россиянам импонирует честность, справедливость и жёсткий управленческий стиль Лукашенко в отношении проявлений беззакония. Защита простых людей, интересы простого человека ставятся во главу угла», — пояснил Шпаковский в беседе с URA.RU.
Ранее генеральный директор ВЦИОМ Валерий Фёдоров в беседе с газетой «Известия» сообщил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко считается самым популярным зарубежным политиком у россиян.